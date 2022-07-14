Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Компания Delta отправила самолет в США из аэропорта Хитроу для того, чтобы доставить одной тысячи своих клиентов задержавшийся в Лондоне багаж, сообщает 14 июля New York Times.

skeeze Delta

Багаж принадлежал 1 тысячи клиентов компании Delta, которые недавно совершали пересадку в Хитроу, но из-за царившего там хаоса потеряли свои чемоданы. В середине июня проблемы с отменой рейсов в лондонском аэропорту, вызванные нехваткой персонала на фоне растущего спроса на путешествия, привели к сильным задержкам и потере багажа многих пассажиров.

Напомним, что похожая проблема затронула и аэропорты США. В конце июня американские авиакомпании отменяли в среднем по 700 рейсов ежедневно, столкнувшись с нехваткой персонала, в том числе пилотов и членов экипажей. На фоне резкого роста спроса на путешествия аэропорты оказались переполнены пассажирами, что привело к серьёзным задержкам в их работе.