Москва, 14 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Властям Германии стоит озаботиться не снижением зависимости от российского газа, а обеспечением стабильности его поставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s, о том, что ФРГ будет сложно снизить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году.

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«В настоящее время главный вопрос для экономики Германии — это не движение к 10-процентной доле российского газа в общих потребностях, а в сохранении стабильности существующих поставок. Допускать очередное снижение ВВП в 3-6% совсем не на руку политической элите ФРГ. Ведь череда падений с 2020 года уже оказала серьезное давление на все слои общества, которое, в отличие от российского, не столь терпеливо к каким-либо ухудшениям качества жизни», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что властям ФРГ будет сложно заместить поставки российского газа.