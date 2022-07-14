Белгород, 14 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Новый скейт-парк у ледовой арены «Серебряный Донец» в Белгороде планируют открыть власти ко Дню города. Об этом 14 июля сообщил мэр Антон Иванов.

На самокате

Пространство станет частью нового кластера для занятий спортом и развлечений. Подрядчики уже завершили строительство ключевых конструкций, следующий этап — благоустройство.

«Запрос у молодёжи высокий. Недавний фестиваль экстремальных видов спорта, который впервые прошёл в центральном парке, показал как много в белгородской агломерации таких спортсменов. Ребятам нужны новые площадки, чтобы тренироваться на велосипедах, скейтах, роликах, самокатах», — пояснил мэр.

Рядом со скейт-парком власти обустроят и большой памп-трек.

День города в Белгороде проходит 5 августа.