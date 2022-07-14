Москва, 14 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Попытки Германии форсировать снижение зависимости от российского газа могут обернуться для ФРГ серьезными социально-экономическими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s о том, что Германии будет сложно достичь цели — сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Эти выводы выглядят более чем очевидными. И самым ярким подтверждением тому является сегодняшняя ситуация: переживания немцев (причем здесь идет речь о весьма широкой прослойке от домохозяйств до элиты) по поводу незапуска (или частичного возобновления поставок) газопровода «СП-1» после окончания профилактических работ скрыть сложно, — сказал Чередниченко. — Рассчитывать на то, что 42 миллиарда кубометров российского газа будет возможно заместить без ущерба для нормального функционирования экономики в течение ближайших полутора лет, безусловно, можно. Но за счет каких ресурсов? «Зеленые» источники пока не продемонстрировали достаточных возможностей, и видимого масштабного прогресса пока не наблюдается. Альтернативные поставки газа из США, Норвегии, Азербайджана и Алжира не покроют выпадающие российские объемы, как минимум в перспективе заявленных полутора лет».

В такой ситуации, как полагает Чередниченко, усиление дефицита энергоресурсов очевидно, а вместе с ним с той же степенью очевидности возникнут и социально-экономические последствия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в 2023 году цены на газ в Германии могут вырасти в три раза.