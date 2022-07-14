Симферополь, 14 июля 2022, 16:55 — REGNUM Решение о продлении особого правового режима в имущественных и земельных отношениях в Крыму до 1 января 2025 года является крайне важным для региона. Об этом написал 14 июля в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что принятое решение позволит продлить срок действия правовых механизмов, регулирующих социально значимые вопросы.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает на период до 1 января 2025 года особый правовой режим по земельным вопросам в Крыму. В частности, ряд имущественных и земельных вопросов может регулироваться региональными нормативными правовыми актами при согласовании с федеральными органами власти. Документ был опубликован 14 июля.