Симферополь, , 16:55 — REGNUM Решение о продлении особого правового режима в имущественных и земельных отношениях в Крыму до 1 января 2025 года является крайне важным для региона. Об этом написал 14 июля в телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Президент утвердил продление особого правового режима в имущественных и земельных отношениях в Крыму до 1 января 2025 года. Это очень важное для нашего региона решение», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что принятое решение позволит продлить срок действия правовых механизмов, регулирующих социально значимые вопросы.

«Это и обеспечение реализации в сжатые сроки мероприятий, предусмотренных государственной программой РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», и регистрация права собственности республики и муниципальных образований на бесхозяйное имущество, и предоставление земельных участков гаражным кооперативам, садоводческим и огородническим товариществам, гражданам», — уточнил Аксёнов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает на период до 1 января 2025 года особый правовой режим по земельным вопросам в Крыму. В частности, ряд имущественных и земельных вопросов может регулироваться региональными нормативными правовыми актами при согласовании с федеральными органами власти. Документ был опубликован 14 июля.