Москва, 14 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму протокол между правительством РФ и правительством Белоруссии о продлении срока действия соглашения о порядке завершения строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Узел Барановичи — отдельный радиотехнический узел российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), расположенный в городе Барановичи Брестской области республики, он предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения баллистических ракет и космических объектов, определения параметров их движения и выдачи информации о ракетно-космической и помеховой обстановке на командные пункты СПРН.

Прекращение действия соглашения приведет к выводу Узла Барановичи из состава российской СПРН и снижению возможности по обнаружению пусков баллистических ракет на Западном стратегическом воздушно-космическом направлении, отмечают в правительстве.

В этой связи протоколом предусматривается продление срока действия соглашения на 25 лет на безвозмездной основе.