Бухарест, , 16:54 — REGNUM Разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper потерпел катастрофу в Румынии возле авиабазы Кампиа Турзи, сообщил 14 июля журналистам румынский министр обороны Василе Дынку.

MQ-9 Reaper ВВС США

По его словам, аппарат использовался военными США для тренировки, но почему-то упал и разбился.

«Американские беспилотники MQ-9 Reaper — одни из самых высокотехнологичных на сегодняшний день. Он упал примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, жертв не было, он упал в поле, там нет жилищ. Американцы проводят первую проверку», — рассказал Дынку в эфире румынского телеканала Digi 24.

Причину катастрофы министр обороны Румынии не знает.

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