Москва, , 16:53 — REGNUM Если внешнеэкономическое давление на РФ усилится, то по итогам 2022 года инфляция в России может оказаться в диапазоне от 16,5% до 17,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал информацию о том, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 15,62%.

Инфляция Pixabay.com

«Текущее замедление инфляции связано прежде всего с сезонными факторами, — сказал Хачатурян. — Основным источником снижения являются продукты питания, а именно сезонные овощи и фрукты. При этом снижение доли импорта плодоовощной продукции открывает возможности для российских сельхозтоваропроизводителей за счёт более низкой себестоимости занять освободившиеся ниши и места в торговых сетях. Очевидно также, что осенью по мере окончания сбора урожая инфляция может ускориться в диапазоне 0,8-1%. Основным фактором повышения цен опять-таки станут продукты питания».

По его словам, в осенне-зимний период значительная часть потребления фруктов и овощей покрывается за счёт импорта, а в условиях санкций и разорванных логистических цепочек, а также связанного с этим роста транспортных и логистических издержек, импортные продукты питания естественным образом подорожают примерно на 0,6-0,9%.

«Таким образом, итоговый показатель инфляции на конец 2022 года можно прогнозировать в диапазоне 15,3-16,5%. При условии ужесточения внешнеэкономического давления показатель годовой инфляции может быть выше — в диапазоне 16,5-17,5%», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 8 июля замедлилась до 15,62% в годовом выражении с 16,19% неделей ранее.

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