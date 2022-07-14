Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Власти Петербурга усилят работу городского транспорта на время закрытия для пассажиров станции «красной» линии метро «Нарвская», сообщили 16 июля в пресс-службе городского комитета по транспорту.

t. me/transportniytseh Станция метро «Нарвская» в Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что станция метро «Нарвская» будет закрыта 16–17 июля для входа и выхода в связи с ремонтными работами, требующими остановки всех трех эскалаторов.

«Для удобства пассажиров усиливается движение автобусных маршрутов № 2 и 6, а также троллейбусного маршрута № 20, проходящих мимо станции метро «Нарвская», — сообщили в комитете.