Вашингтон, , 17:21 — REGNUM В США одобрен для первичной вакцинации препарат от COVID-19, созданный американской фармкомпанией Novavax, сообщает 14 июля The Washington Post.

В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax Maryland GovPics

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность этой вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%.

Вакцина пока разрешена только для первичной вакцинации взрослых, а не для ревакцинации, что может ограничить ее продажи.

Ранее компании Novavax провела несколько этапов проверки препарата в США и Мексике, а также приступила к созданию вакцины против COVID-19, вызываемого штаммом коронавируса из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент США Джо Байден заявил, что его обещание привить от COVID-19 100 млн жителей США за первые 100 дней его президентства будет перевыполнено.

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