Вашингтон, 14 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В США одобрен для первичной вакцинации препарат от COVID-19, созданный американской фармкомпанией Novavax, сообщает 14 июля The Washington Post.

Maryland GovPics В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность этой вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%.

Вакцина пока разрешена только для первичной вакцинации взрослых, а не для ревакцинации, что может ограничить ее продажи.

Ранее компании Novavax провела несколько этапов проверки препарата в США и Мексике, а также приступила к созданию вакцины против COVID-19, вызываемого штаммом коронавируса из ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент США Джо Байден заявил, что его обещание привить от COVID-19 100 млн жителей США за первые 100 дней его президентства будет перевыполнено.