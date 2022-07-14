Калуга, 14 июля 2022, 17:17 — REGNUM В Калуге 14 июля в окрестностях Гагаринского моста в реку Оку выпущена очередная партия стерляди. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
29 тысяч мальков осетровых рыб были выращены на специализированной базе в Московской области. Их заселили в Оку в рамках компенсации ущерба рыбным запасам после работ по расчистке русла реки Сечна в Дзержинском районе. Выпуск рыб, перевезенных специальным автотранспортом, состоялся при участии представителей территориального управления Федерального агентства по рыболовству, министерства природных ресурсов и экологии области и подрядчика — ООО «Фаворит Спецтехника».
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