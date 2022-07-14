Калуга, 14 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Калуге 14 июля в окрестностях Гагаринского моста в реку Оку выпущена очередная партия стерляди. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области В реку Ока выпустили 29 тысяч мальков стерляди

29 тысяч мальков осетровых рыб были выращены на специализированной базе в Московской области. Их заселили в Оку в рамках компенсации ущерба рыбным запасам после работ по расчистке русла реки Сечна в Дзержинском районе. Выпуск рыб, перевезенных специальным автотранспортом, состоялся при участии представителей территориального управления Федерального агентства по рыболовству, министерства природных ресурсов и экологии области и подрядчика — ООО «Фаворит Спецтехника».

«Своевременные работы по восполнению водных биологических ресурсов позволили увеличить количество стерляди в калужских реках, и как следствие — исключить данный вид из Красной книги региона. Всего в 2022 году в водоемы Калужской области будет выпущено около 800 тысяч мальков стерляди», — отметили в профильном министерстве.