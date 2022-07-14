Бишкек, , 16:51 — REGNUM В Киргизии прожиточный минимум за год вырос на 15,6% и во втором квартале 2022 года достиг 7 318 сомов (5 462 рубля). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом доля продовольствия в нём составляет 65%, непродовольственных товаров — 16%, услуг — 17%, а налогов — 2%.

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Также стало известно о том, что наибольший размер прожиточного минимума установлен в Джалал-Абадской области — 7 698 сомов (5746), в столице республики — 7 452 сома (5 562 рубля) и в городе Оше — 7 240 сомов (5 404 рубля).

Затем следуют Чуйская область — 7 120 сомов (5 314 рублей), Баткенская область — 7 080 сомов (5 285 рублей) и Нарынская область — 7 032 сома (5 249 рублей).

Самый низкий показатель определён для Иссык-Кульской области — 6 904 сома (5 153 рубля), Ошской области — 6 850 сомов (5 113 рублей) и Таласской области — 6 753 сома (5 040 рублей).

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