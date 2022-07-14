Бишкек, 14 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Киргизии прожиточный минимум за год вырос на 15,6% и во втором квартале 2022 года достиг 7318 сомов (5462 рубля). Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

При этом доля продовольствия в нём составляет 65%, непродовольственных товаров — 16%, услуг — 17%, а налогов — 2%.

Читайте также: К концу года за чертой бедности окажется 38% населения Киргизии

Также стало известно о том, что наибольший размер прожиточного минимума установлен в Джалал-Абадской области — 7698 сомов (5746 рублей), в столице республики — 7452 сома (5562 рубля) и в городе Оше — 7240 сомов (5404 рубля).

Затем следуют Чуйская область — 7120 сомов (5314 рублей), Баткенская область — 7080 сомов (5285 рублей) и Нарынская область — 7032 сома (5249 рублей).

Самый низкий показатель определён для Иссык-Кульской области — 6904 сома (5153 рубля), Ошской области — 6850 сомов (5113 рублей) и Таласской области — 6753 сома (5040 рублей).

Читайте также: Четверть населения Киргизии живёт менее чем на 82 рубля в день