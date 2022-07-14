Екатеринбург, 14 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту обнаружения тела 22-летней девушки, которая пропала в начале июля. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы свердловского управления СКР Александр Шульга.

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Её выловили 13 июля из Нижне-Исетского пруда. Труп обнаружили рыбаки. Признаков криминала не установлено.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу отметили, что заявление в полицию о пропаже девушки поступило 4 июля. Личный состав комплексных сил полиции территориального ОВД был ориентирован на её поиск.