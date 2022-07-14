Варшава, 14 июля 2022, 16:46 — REGNUM Польский генерал Януш Адамчак с 14 июля возглавит Международный военный штаб (МВШ) НАТО. Это первый случай, когда поляк займёт одну из высших должностей в Североатлантическом альянсе, передаёт «Польское радио».
Генерал брони (соответствует генерал-полковнику в ВС РФ) Януш Адамчак будет отвечать за выполнение задач Военного комитета НАТО, а также осуществлять координацию между различными структурами альянса, стратегическими командирами и представителями стран НАТО.
Как подчеркнул генерал, он будет следить за интересами всего альянса, а его преимущественное знание восточного фланга не имело решающего значения при назначении.
Международный военный штаб НАТО подчиняется Военному комитету НАТО и обеспечивает его работу. Штаб отвечает за проведение анализа военной политики альянса, подготовку рекомендаций по ее развитию, планирование деятельности Военного комитета, подготовку проектов его решений и их реализацию.