Варшава, , 16:46 — REGNUM Польский генерал Януш Адамчак с 14 июля возглавит Международный военный штаб (МВШ) НАТО. Это первый случай, когда поляк займёт одну из высших должностей в Североатлантическом альянсе, передаёт «Польское радио».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Генерал брони (соответствует генерал-полковнику в ВС РФ) Януш Адамчак будет отвечать за выполнение задач Военного комитета НАТО, а также осуществлять координацию между различными структурами альянса, стратегическими командирами и представителями стран НАТО.

«Главы государств и правительств установили на политическом уровне свои руководящие принципы, ожидания и задачи. Роль военной структуры будет состоять в составлении соответствующих концептуальных документов, планов, чтобы реализовать эти задачи и передать стратегическим командирам», — заявил генерал в интервью корреспонденту «Польского радио» в Брюсселе Беате Пломецкой .

Как подчеркнул генерал, он будет следить за интересами всего альянса, а его преимущественное знание восточного фланга не имело решающего значения при назначении.

«Мой прошлый военный опыт был направлен прежде всего на понимание обстановки на восточном фланге. Вероятно, в какой-то степени мое знание ситуации на восточном фланге поможет понять и сформировать политику альянса, вытекающую из угроз на восточном фланге. В то же время я буду руководствоваться интересами всего альянса, всех тридцати государств–членов», — говорит Адамчак.

Международный военный штаб НАТО подчиняется Военному комитету НАТО и обеспечивает его работу. Штаб отвечает за проведение анализа военной политики альянса, подготовку рекомендаций по ее развитию, планирование деятельности Военного комитета, подготовку проектов его решений и их реализацию.