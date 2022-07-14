Москва, 14 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты парламента Вячеслав Володиным посетили ЛНР, приняли участие в заседании Народного Совета республики.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин выступил перед депутатами Народного Совета Республики. Он передал слова приветствия от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Госдумы.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», — отметил Володин.

Он также обратил внимание на то, что в ЛНР живут избиратели, поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками, обсуждать вопросы, которые их волнуют и решать их проблемы.

Депутаты Государственной думы также провели встречу с председателем Народного Собрания ЛНР Денисом Мирошниченко.

В ходе встречи Володин отметил необходимость перехода к содержательной работе.

«Важно, чтобы мы вышли на новые форматы сотрудничества. Межпарламентский диалог должен быть эффективным», — подчеркнул парламентарий.

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча Володина с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с делегацией Народного Совета ЛНР во главе с его председателем Денисом Мирошниченко предложил посчитать ущерб, который Киев нанес Донбассу.