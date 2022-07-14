Москва, 14 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. «Кинокомпания братьев Андреасян» собирается снять спин-офф сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Об этом 14 июля сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Цитата из т/ф «Чикатило». Реж. Сарик Андреасян. 2020. Россия Дмитрий Нагиев

Предстоящее шоу получит название «Тень Чикатило» и расскажет о событиях, произошедших после смерти главного героя. Ожидается, что спин-офф получит восемь серий, а его премьера состоится в 2023 году.

Напомним, выход «Чикатило» состоялся в онлайн-кинотеатре Okko в марте 2021 года. Детективный сериал посвятили серийному убийце Андрею Чикатило.