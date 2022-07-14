Астрахань, 14 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Астраханской области индивидуальная предпринимательница предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы 63 сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Компания предпринимательницы занимается уборкой помещений. По версии следствия, женщина получила от заказчика деньги за выполнение работ и с июня по декабрь 2021 года не платила зарплату 63 своим работникам, которые продолжали работать на территории Астраханской и Волгоградской областей. Задолженность составила более 1,5 миллиона рублей, хотя на счетах и в кассе компании имелась вся необходимая сумма для погашения долгов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ходе следствия долги сотрудникам были выплачены. Расследование завершено, дело направили в суд.