Рязань, , 16:44 — REGNUM Виновным в изнасиловании и совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней признан житель Рязанской области, сообщает 14 июля пресс-службе регионального Следственного комитета.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Мужчина 1973 года рождения поддерживал дружеские отношения с одной семейной парой. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник развращал дочь знакомых, девочке не было 14 лет. Узнав подробности о действиях «друга семьи» родители обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда рязанца лишили свободы и отправили на 14 лет в исправительную колонию строгого режима.