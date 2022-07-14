Гельзенкирхен, Германия, 14 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» из Гельзенкирхена сегодня, 14 июля, объявил об аренде 24-летнего опорного полузащитника московского «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала. Арендное соглашение рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал

За «Спартак» Алекс Крал выступает с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает чеха в 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алекс Крал, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, принял участие в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 167 минут.