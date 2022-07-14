Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В первой тренировке пролета авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду приняло участие около 20 единиц военной воздушной техники, сообщили 14 июля в пресс-службе Западного военного округа.

Пресс-служба ЗВО Репетиция воздушной части парада

В репетиции участвовали самолеты и вертолеты армейской авиации ЗВО и морской авиации ВМФ России. Они совершили пролет над Кронштадтом и акваторией Финского залива.

В пролете приняли участие вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие летательные аппараты.

«Проведение следующей тренировки авиационной части парада в небе над Кронштадтом и Санкт-Петербургом планируется 16 июля 2022 г.», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

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