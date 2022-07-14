Сочи, Краснодарский край, 14 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Единого оператора по управлению пассажирскими перевозками планируется создать в Сочи, сообщили 14 июля в пресс-службе администрации города-курорта по итогам рабочего совещания.

(сс) Евгений Лодянов Сочи

Оператор полностью возьмет на себя управление системой муниципальных перевозок на курорте.

«Весной этого года в городе утверждена комплексная схема организации транспортного обслуживания населения, эта концепция модернизации пассажирских перевозок, разработанная в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» рассчитана до 2030 года. Поэтапное обновление автопарка начнется уже в этом году. В 2023 году будет создан единый оператор перевозок, что позволит улучшить качество оказываемых услуг населению в части контроля, планирования маршрутной сети, диспетчеризации, а также внедрения информационных сервисов для пассажиров», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вячеслав Бауэр.

Сегодня маршрутная сеть Сочи включает в себя 122 маршрута, ежедневно по городу курсируют более 800 автобусов.

Согласно разработанной схеме модернизации, планируется заменить более 650 городских автобусов.