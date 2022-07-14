Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Законодатели в Капитолии США заменили статую генерала Конфедерации на преподавателя-афроамериканку Мэри Маклеод Бетюн, сообщает 14 июля New York Times.

Проблема расизма в США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бетюн стала первой женщиной афроамериканкой, чья статуя была размещена в Национальном статуарном зале Капитолия. Ранее на ее месте стояла статуя одного из последних генералов Конфедерации, сдавшихся в плен.

Напомним, что в свое время активистка стала советником экс-президента США Франклина Рузвельта и активно защищала права афроамериканцев. Школа, которую она основала, позже превратилась в Университет Бетьюн-Кукман.

Ранее памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображал американского лидера на коне, с идущими рядом индейцем и африканцем, снесли в городе Нью-Йорке.

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