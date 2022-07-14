Ворсино, Калужская область, , 16:49 — REGNUM Завершено строительство нового парка на железнодорожной станции «Ворсино» в Калужской области, что позволит принимать дополнительные контейнерные поезда. Об этом 14 июля сообщает ОАО «РЖД».

Контейнерные поезда ОАО «РЖД»

«Уложено 4 железнодорожных пути длиной 1050 метров — каждый из них вмещает стандартный грузовой состав. Смонтировали 14 стрелок и контактную сеть», — отметили в железнодорожной компании.

На территории транспортно-логистического центра «Ворсино» идет строительство трех приемоотправочных путей. Чтобы связать их с новым парком станции «Ворсино», сейчас прокладывается соединительный путь протяженностью 722 метра. Ввести в эксплуатацию новые объекты планируется до конца 2022 года. Перерабатывающая способность станции вырастет с 300 до 650 вагонов в сутки. Железнодорожная станция «Ворсино» расположена на границе Калужской и Московской областей и обслуживает один из крупнейших транспортно-логистических центров в центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, первый транспортно-логистический центр в составе опорной сети узловых центров на территории России сформирован в Калужской области при взаимодействии правительства региона, Минтранса России, ОАО «РЖД» и группы Freight Village RU.

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