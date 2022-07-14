Вашингтон, 14 июля 2022, 16:43 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus запустил производство продолжения детективного сериала «Мыслить как преступник». Об этом сообщило издание Deadline 14 июля.
Ожидается, что предстоящий сезон получит сразу 10 эпизодов, а к своим ролям вернутся Джо Мантенья, Кирстен Вангснесс, Адам Родригес, А. Дж. Кук, Аиша Тайлер и Пэйджет Брюстер, сыгравшие в оригинальном шоу. Продюсером и шоураннером выступит Эрика Мессер, которая также работала над оригинальной версией «Мыслить как преступник».
Напомним, сериал «Мыслить как преступник» рассказывает о ряде сотрудников ФБР, которые раскрывают преступления с помощью поведенческого анализа действий преступников. Премьера первого сезона шоу состоялась в 2005 году.
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