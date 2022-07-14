Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Стриминговый сервис Paramount Plus запустил производство продолжения детективного сериала «Мыслить как преступник». Об этом сообщило издание Deadline 14 июля.

Сериал «Мыслить как преступник» Цитата из сериала

Ожидается, что предстоящий сезон получит сразу 10 эпизодов, а к своим ролям вернутся Джо Мантенья, Кирстен Вангснесс, Адам Родригес, А. Дж. Кук, Аиша Тайлер и Пэйджет Брюстер, сыгравшие в оригинальном шоу. Продюсером и шоураннером выступит Эрика Мессер, которая также работала над оригинальной версией «Мыслить как преступник».

Напомним, сериал «Мыслить как преступник» рассказывает о ряде сотрудников ФБР, которые раскрывают преступления с помощью поведенческого анализа действий преступников. Премьера первого сезона шоу состоялась в 2005 году.

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