Грозный, 14 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о переходе 21-летнего российского форварда «Уфы» Гаимда Агаларова

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия

«Подтверждаю трансфер Агаларова. Сегодня Гамид приедет в расположение команды», — цитирует Айдамирова издание Sport24.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов, выступая за «Уфу», принял участие в 31-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей.

Текущее соглашение Агаларова с «Уфой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.