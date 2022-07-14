Москва, 14 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 8 июля составил $572,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 1 июля международные резервы страны составляли $586,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $14,2 млрд, или на 2,4%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошёл «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за июнь международные резервы России сократились на $3,302 млрд, или на 0,56%.