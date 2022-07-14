Москва, 14 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Одними из целей государственной политики России в Арктике являются сохранение природной среды Арктической зоны и ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности этого региона. Анализ, проведённый аудиторами Счётной платы РФ, показал, что цели не достигнуты. Об этом сообщает пресс-служба Счётной палаты РФ.

salech hcelas Счётная палата Российской Федерации

«Решением проблем, связанных с состоянием окружающей среды Арктического региона, государство занимается с 2013 года, когда была принята стратегия развития Арктической зоны до 2020 года. Мы проанализировали результаты ее реализации и увидели, что пока ни одно из запланированных в ней мероприятий не может считаться выполненным в полном объеме. Несмотря на некоторое относительное снижение антропогенной нагрузки в Арктической зоне за последнее десятилетие, уровень загрязнения окружающей среды в этом регионе по-прежнему остается повышенным, а темпы образования и захоронения отходов производства и потребления не замедляются», — сообщил на коллегии аудитор Сергей Мамедов.

Мероприятия Стратегии-2020 по созданию эффективной системы обращения с отходами и совершенствованию системы государственного экологического мониторинга оказались не реализованы.

«По нашим оценкам, стоимость ликвидации существующих в Арктике свалок превышает 17 млрд рублей. Это сопоставимо с суммарным объемом финансирования федерального проекта «Генеральная уборка», предусматривающего ликвидацию этих объектов по всей стране. В этой связи мы предложили правительству рассмотреть возможность привлечения дополнительных источников финансирования», — отметил Мамедов.

Среди прочих недостатков Счётная палата РФ отметила отсутствие показателей в стратегии развития Арктический зоны РФ до 2035 года, которые смогли бы охарактеризовать результаты выполнения мероприятий в сфере экологической безопасности, что не позволяет вести контроль за её реализацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Российский экологический оператор предложил внести изменения в санитарные правила и нормы (СанПиН) для увеличения срока накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на Крайнем Севере в малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также расширить допустимую зону для установки контейнеров, разрешить установку индивидуальных баков в технических помещениях юридических лиц и ИП и дать возможность устанавливать график вывоза по мере заполняемости.

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