Симферополь, , 16:28 — REGNUM На фестивале «Таврида. АРТ» состоится шоу, посвящённое группе «Иванушки International». Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе арт-кластера.

Иванушки Interational Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

На трибьюте вместе с молодыми музыкантами-резидентами арт-кластера выступят группы «Фабрика», «Корни», а также исполнители Хабиб, Haru, Антон Токарев, Александр Иванов и группа «Рондо». «Очень неожиданно и приятно, что на фестивале решили сделать такой проект. Мы, конечно, на сцене давно, но не думали, что настолько! В прошлом году Игорь Матвиенко стал обладателем премии «Легенды Тавриды», а мы выступили на церемонии награждения. Это стало нашей первой встречей с проектами арт-кластера и его резидентами — молодыми, творчески заряженными профессионалами. Поэтому не сомневаемся, что наши песни в надежных руках», — поделился солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму.

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