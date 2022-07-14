Волгоград, 14 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих передали в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде 14 июля.

Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва»

Государственных наград посмертно были удостоены старший мичман Автандил Саканелашвили, сержант Камран Матниязов, младший сержант Михаил Пурясьев, рядовой Юрий Светашов, старший сержант Егор Каверин, ефрейтор Бауржан Алжанов, стерший лейтенант Дмитрий Поселеннов, главный корабельный старшина Александр Коротаев, сержант Владимир Керин и старший сержант Денис Ульбрехт.

Награды семьям погибших передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов, сообщает издание «В1. ру».