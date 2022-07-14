Нижний Новгород, , 16:27 — REGNUM Государственная трудовая инспекция проведёт проверку в Нижегородском академическом театре оперы и балета имени Пушкина в связи с многочисленными жалобами актёров на несоблюдение трудового законодательства.

Нижегородский театр оперы и балета Пресс-служба театра оперы и балета им. А.С. Пушкина

В ведомстве отмечают, что ранее этого учреждения культуры заявили местным СМИ о постоянных переработках, о сокращении перерыва между выступлениями и об отсутствии необходимой инструментальной базы.

Напомним, актеры оперного театра в Нижнем Новгороде пожаловались на то, что вместо положенных семи часов их регулярно заставляют работать по 14 часов в день. Также они выразили недовольство тем, что обеденный перерыв с обещанных трёх часов сократили до одного часа.

Однако министерство культуры Нижегородской области считает, что права актёров не нарушены, поскольку театр принял коллективный договор на ближайшие четыре года, в котором указано, что «для выполнения трудовых функций, которые периодически выходят за пределы установленного рабочего времени, устанавливается ненормированный рабочий день».