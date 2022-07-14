Москва, 14 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах и конфискации автотранспорта за выброшенный в неположенном месте мусор.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Пустые мусорные контейнеры и мусор вокруг них

За выброшенный не в контейнеры мусор будут наказывать штрафом граждан в размере до 30 тыс. рублей, а юрлиц — до 120 тыс. рублей.

Санкции предполагаются и для водителей, оставляющих мусор на обочинах.

В законе особое внимание уделяется сбросу отходов в необорудованных для этих целей местах на территориях населенных пунктов, рекреационных зон, лесопарков, садоводческих товариществ.

Так как в большинстве случаев нарушение совершается с использованием транспортных средств (малотоннажных грузовых автомобилей, мусоровозов, самосвалов), вводится конфискация автотранспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, факт нарушения будет фиксироваться при помощи видеокамер. На принятии закона особо настаивали парламентарии Мосгордумы и Мособолдумы.