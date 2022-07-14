Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Власти Кронштадта планируют ограничить возможность передвижения по историческому центра города на автобусах. Об этом 14 июля сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парк «Патриот» в Кронштадте © ИА REGNUM

«Автобусы у нас с туристами ездят от памятника к памятнику, то есть это, конечно, требует наведения порядка, где-то ограничительных мер, где-то запретительных, наверное, мер», — поделился планами Довганюк.

В пример он привёл опыт Печор в Псковской области, где, чтобы добраться к определённым объектам, нужно идти пешком. В городе Плёс в Ивановской области вообще запрещён въезд однодневных туристов на личном транспорте, только если у туриста есть бронь в гостинице.

«Призываем туристов, им будет полезно, всего лишь на такой небольшой территории походить пешком и посмотреть, а не ездить от каждого памятника к памятнику на автобусе», — заключил Довганюк.

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