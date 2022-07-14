Ростов-на-Дону, 14 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Ростовской области осуждены три контрабандиста, которые незаконно переместили через российско-украинскую границу партию сигарет на общую сумму 6,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 14 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что трое злоумышленников в октябре 2019 года прибыли на двух автомобилях к таможенной границе Евразийского экономического союза неподалёку от села Васильево-Ханжоновка Неклиновского района, где их на территории Украины ожидало неустановленное лицо. Через границу было перемещено 49,5 тыс. пачек с табачными изделиями. Затем контрабандисты скрылись с места передачи партии сигарет, однако были задержаны пограничниками.

Неустановленным лицам удалось скрыться с места происшествия.

Свою вину трое подсудимых не признали.

Приговором суда двоим контрабандистам назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей, третьему — четырёх с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.