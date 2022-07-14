Санкт-Петербург, 14 июля 2022, 16:52 — REGNUM Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал мнение социолога Максима Шугалея о необходимости мобилизовать экономику, промышленность и общественную жизнь России. Редакция «Петербург Ньюс» обратилась к предпринимателю с просьбой высказаться о словах Шугалея, который призвал российские предприятия работать в пять-десять раз эффективнее. Пригожин отметил, что согласен с социологом.
С 24 февраля на территории Украине проводится специальная военная операция России. Как отмечают в Минобороны, перед ВС РФ поставлены задачи по демилитаризации и денацификации соседнего государства.