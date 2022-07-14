14 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили реакцию Киева на признание Пхеньяном ДНР и ЛНР.

Валерий Ходячий, , 16:58 — REGNUM Жители Южной Кореи своеобразно отреагировали на позицию официального Киева после признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик, поскольку после данного шага Украина незамедлительно разорвала дипломатические отношения с КНДР.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи направила главам МИД ДНР и ЛНР письмо, в котором официально подтверждается решение правительства КНДР признать независимость ДНР и ЛНР. В том же письме власти КНДР выразили намерение развивать международные отношения с этими двумя странами, основанные на идее независимости, дружбы и мира.

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В тот же день глава ДНР Денис Пушилин подтвердил признание КНДР.

Между тем в МИД Украины отметили, что «решение Северной Кореи расценивается как попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Вскоре после заявления МИД президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении о том, что из-за признания Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик КНДР будет дан жесткий ответ. Он также подчеркнул, что реакция последует на всех уровнях.

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«Разорвали связи с КНДР, молодцы! Но останетесь ли вы как нация?» — интересуется jong***.

«У агрессоров мысли сходятся», — считает nany***.

«Украина ничего не потеряла от разрыва отношений с КНДР», — отмечает mini***.

«Отличная работа!» — смеется drea***.

«Я, напротив, считаю, что нам необходимо сблизиться с Россией, у которой есть ряд экономических преимуществ», — выражает свою точку зрения poto***.

«Что значит быть признанным КНДР? Я боюсь, что они опять что-то замышляют в обход санкциям», — предполагает cras***.

«Между Украиной и КНДР были дипломатические отношения?» — удивляется j_be***.

«А что изменится-то? Ну признала КНДР, что дальше?» — вопрошает kwi0***.

«Ким Чен Ын верен Путину, как собачка, виляет хвостиком перед ним. Но миру нет дела до КНДР…» — отмечает kydl***.

Президент России Владимир Путин и Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Владивосток, 2019 год Kremlin.ru

«Если бы Украина не передала КНДР технологии по изготовлению ядерного оружия, то у Южной Кореи был бы повод поддержать Киев. Но разве люди виноваты в этом? Проблема заключается в коррумпированных политиках и других влиятельных лицах, которые готовы продать всё за большие деньги», — рассуждает funk***.

«Ну, если Украина начнет называть наши острова Токто, а не Такэсима, а море Восточным, а не Японским, тогда мы подумаем об оказании помощи», — выдвигает условия duru***.

«Лучше сосредоточьтесь на ситуации внутри нашей страны. Если нынешнему президенту не объявить импичмент, нас ждет такой же исход, что и Украину», — рекомендует kana***.

«Ну что вы так сразу, КНДР тоже пытается выжить, такому надо завидовать! Поэтому мы тоже должны держаться за США», — считает yosh***.

«Это только начало. Обзавестись ещё одним врагом в такое непростое время невыгодно. Если КНДР обозлится и направит на Украину войска, то от Украины и мокрого места не останется», — рассуждает kdam***.

«Мир на Украине наступит только тогда, когда будет устранен Зеленский! К черту Зеленского!» — пишет zola***.