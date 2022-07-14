Москва, , 16:29 — REGNUM Объемы поставок российского газа в Латвию мизерные, отказ страны от поставок никак не отразится на России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Ранее СМИ сообщили, что Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об энергетике», по которым с 1 января 2023 года в республику запрещены поставки российского природного газа.

Депутат напомнил о недовольстве жителей ряда европейских стран, которые столкнулись с ростом цен на энергоресурсы.

«Они могут это вводить, если им все равно на своих граждан и на свою промышленность. Мне кажется, надо думать все-таки об обязательствах перед своими гражданами в первую очередь, а потом смотреть в рот западным дядям», — сказал депутат.

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