Вашингтон, , 16:35 — REGNUM В США благотворительные организации не справляются с потоком мигрантов, прибывающих в Вашингтон на автобусах из Техаса и Аризоны. Приюты в округе переполнились, в результате чего некоторые мигранты вынуждены ночевать на улице, сообщает 14 июля Washington Post.

Бездомный

Напомним, что губернаторы Техаса и Аризоны в течение нескольких месяцев автобусами отправляют в столицу страны нелегальных мигрантов, пойманных при пересечении границы с Мексикой.

Однако некоммерческие организации, работающие на средства федерального правительства, не справляются с потоком нелегалов, при этом количество автобусов, прибывающих в город, продолжает расти.

Ранее в июле министерство внутренней безопасности США предупредило, что через американо-мексиканскую границу в ближайшее время ежедневно могут начать незаконно пробираться в среднем 440 несопровождаемых детей, что является рекордным показателем.

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