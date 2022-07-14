Москва, 14 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. На улице мясницкой в центре Москвы грузовой автомобиль сбил человека на самокате. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Pixabay.com Самокат

ДТП произошло, когда гражданин на самокате пересекал пешеходный переход. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Движение в районе происшествия затруднено.

«Выходя на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом. Просим водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов», — сказано в сообщении.