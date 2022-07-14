Курган, , 16:21 — REGNUM В Курганской области за сутки на 14 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлению никого не выписали. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 июля выявлено 105 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 513 человек, скончались 1443 пациента (ни одного за сутки).

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