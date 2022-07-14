Волгоград, , 16:19 — REGNUM Дополнительный вечерний рейс скоростного трамвая вводится в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе администрации города.

Скоростной трамвай в Волгограде Svetlov Artem

Изменения в расписание вносятся на основании предложений жителей. Дополнительный рейс будет отправляться от станции «Ельшанка» в 22:15. Изменение в расписании движения общественного транспорта начнёт действовать с 15 июля.

В Волгограде в будни на линии скоростного трамвая работает 21 сцепка, в выходные дни маршрут обслуживают 13 трамвайных поездов.