Нижний Новгород, 14 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Комитет по бюджету и налогам законодательного собрания Нижегородской области поддержал законопроект о введении на 2022 год налоговой льготы для поддержки туристической сферы. Об этом сообщили в региональном парламенте сегодня, 14 июля.

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Документ предусматривает снижение ставки налога на имущество гостиниц, зоопарков, культуры и отдыха, а также тематических парков до 1%.

При этом смогут получить налоговые послабления только те из них, у кого выручка снизилась не менее чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ещё одно обязательное условие — с начала года количество работников в организации должно было сократиться не более чем на 10%.

«Проект закона рекомендован к принятию в двух чтениях на июльском заседании законодательного собрания Нижегородской области», — заявил председатель парламентского комитета Александр Шаронов.