Кронштадт, Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Кронштадт привлекает к себе всё больше туристов. Власти города отмечают большой интерес гостей в текущем году. Об этом 14 июля сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Построен в 1903—1913 годах Florstein

«В этом году мы видим большой наплыв туристов, даже не только в выходные и праздничные дни, но и в будние дни очень много. Есть уже даже, по номерам мы смотрим автобусов, из Белоруссии и из разных регионов нашей страны», — заявил Довганюк.

Глава администрации отметил, что на это есть объективные причины. В частности принятое на федеральном уровне решение о развитии Кронштадта. Некоторые планы уже реализованы, как, например, развитие туристического рекреационного кластера «Остров фортов». Напомним, что правительство РФ добавило 1,1 млрд рублей на осуществление этого проекта.

Также на рост интереса туристов к Кронштадту повлияла тенденция активизации внутреннего туризма, пандемия и развитие туристической инфраструктуры.

Глава администрации добавил, что исторический центр города размещён на небольшой территории. Вместе с тем, она вмещает примерно 600 объектов культурного наследия, из них 238 включены в список ЮНЕСКО.

Читайте ранее в этом сюжете: На реконструкцию фортов Кронштадта правительство добавило 1,1 млрд рублей