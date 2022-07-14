Париж, 14 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает во время телеинтервью сдержать дефицит бюджета, передает BFM TV.

Elle.fr Эммануэль Макрон

«Мы должны вернуться к серьезному составлению бюджета. Мы сдержим дефицит, как и обещали прошлой весной», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пенсионная реформа вступит в силу в 2023 году.

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