Сыктывкар, 14 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В лесах Коми зафиксировано 84 действующих пожаров на площади 2896 га. 22 возгорания локализованы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

«Большинство пожаров находятся в удаленных и труднодоступных местах, что связано со сложностью их ликвидации. Нам выделили огнеборцев из других регионов — прибыли коллеги из Архангельской области, Карелии, Республики Марий Эл. Всего на тушении пожаров задействованы более 500 человек», — сообщил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Коми с 13 июля введен режим ЧС.