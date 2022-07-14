Москва, , 16:01 — REGNUM Федеральная резервная система США не сможет остановить рост потребительских цен в Америке повышением ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Повышение ставки ФРС не остановит роста цен, — сказала Бунич. — Так как закредитованность населения и бизнеса, с одной стороны, и инфляционные ожидания, с другой стороны, будут способствовать обесценению национальной валюты США и приводить к дисбалансам экономической и финансовой систем. Безусловно, рост потребительских цен в США будет ускоряться. Что обусловливают глобальные факторы роста цен на мировом рынке, а также обесценение американской валюты в связи с дедоллоризацией и «оседанием» доллара в суверенной финансово-экономической системе США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бунич рассказала, что небывалый рост потребительских цен в США обусловлен тремя главными причинами.

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