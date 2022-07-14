Москва, 14 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США не сможет остановить рост потребительских цен в Америке повышением ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Бунич.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Повышение ставки ФРС не остановит роста цен, — сказала Бунич. — Так как закредитованность населения и бизнеса, с одной стороны, и инфляционные ожидания, с другой стороны, будут способствовать обесценению национальной валюты США и приводить к дисбалансам экономической и финансовой систем. Безусловно, рост потребительских цен в США будет ускоряться. Что обусловливают глобальные факторы роста цен на мировом рынке, а также обесценение американской валюты в связи с дедоллоризацией и «оседанием» доллара в суверенной финансово-экономической системе США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бунич рассказала, что небывалый рост потребительских цен в США обусловлен тремя главными причинами.