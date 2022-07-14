Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Ростовская область с начала 2022 года отправила на экспорт более 12 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Рыба

В первом полугодии в зонах таможенного оформления Ростовской области ветеринарный контроль прошли 792 партии рыбы и морепродуктов, предназначенных на экспорт. Продукция была отправлена в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Данию, Польшу, Грузию, Канаду и Сербию.

Качество и безопасность рыбы и морепродуктов подтверждены результатами лабораторных исследований.